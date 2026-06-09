به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه وبیناری حیدرزاده سفیر ایران در کره جنوبی با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز (سهشنبه ۱۹ خرداد ماه) برگزار شد.
در این جلسه که هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و تقیزاده مدیرکل دفتر بینالملل وزارتخانه حضور داشتند، دنیامالی اظهار کرد: کره جنوبی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در حوزه ورزش داشته و میزان مدالآوری این کشور در ورزش قهرمانی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. کرهایها تلاش میکنند جایگاه خود را بیش از پیش ارتقا داده و حتی از ژاپن نیز پیشی بگیرند.
وی با اشاره به برنامههای پیش روی ورزش کشور گفت: امسال در زمینه اعزام کاروانهای ورزشی شرایط خاصی داریم. در دهه پایانی شهریور ماه، تیمهای ملی کشورمان باید برای حضور در بازیهای آسیایی به ژاپن اعزام شوند. پیش از این مسابقات نیز کاروان دیگری برای حضور در مسابقات روستایی و عشایری به قرقیزستان اعزام خواهد شد که از اهمیت ویژهای برای ما برخوردار است. در این راستا تصمیم گرفته شده است یک کاروان متحد و متشکل از حدود ۲۰۰ نفر به این رقابتها اعزام شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش کردهایم اردوهای آمادهسازی تیمهای مختلف را در شهرهایی برگزار کنیم که کمتر تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشتهاند. علاوه بر این، چند استان مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند تا در صورت نیاز، اعزام تیمها از طریق این استانها انجام شود. طبیعی است که با افزایش سطح تنشها، نگرانیهایی نیز به وجود آید، اما تدابیر لازم برای سه ماه آینده و تا زمان برگزاری بازیهای آسیایی اندیشیده شده است. برنامهریزی ما بر این اساس است که از تک تک روزهای باقیمانده برای افزایش آمادگی ملیپوشان و دستیابی به بهترین نتایج بهرهبرداری کنیم.
هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه این رشته در جهان اظهار کرد: تکواندو ورزشی با ریشه و پیشینه کرهای است که سرمایهگذاری و برنامهریزی گستردهای روی آن انجام شده است. ورود یک رشته ورزشی به برنامه بازیهای المپیک فرآیندی بسیار دشوار و زمانبر است، اما تکواندو از المپیک آتلانتا به جمع رشتههای المپیکی اضافه شد و در مدت کوتاهی توانست جایگاه خود را در میان ورزشهای مطرح جهان تثبیت کند.
رئیس فدراسیون تکواندو ادامه داد: ما نیز در فدراسیون جهانی تلاش زیادی میکنیم تا تعداد اعضا و کشورهای فعال در این رشته بیش از پیش افزایش یابد. تکواندو نخستین رشته رزمی بود که فدراسیون جهانی آن با حضور ورزشکاران دارای حجاب اسلامی در مسابقات رسمی موافقت کرد. این تصمیم نقش مهمی در گسترش محبوبیت تکواندو و افزایش شمار علاقهمندان آن در سراسر جهان داشت.
ساعی با اشاره به موفقیتهای بانوان تکواندوکار گفت: افتخارآفرینی دختران تکواندوکار در بازیهای المپیک موجب شده است توجه ویژهای به تکواندو بانوان در سطح بینالمللی صورت گیرد. در ایران نیز برنامهریزیهای گستردهای برای توسعه و تقویت تکواندو بانوان انجام شده است.
رئیس فدراسیون تکواندو در پایان خاطرنشان کرد: طی دو ماه آینده چند رویداد مهم در کره جنوبی برگزار خواهد شد؛ یکی مسابقات جام جهانی و دیگری رقابتهای آزاد و گرندپری تکواندو که بهترین ورزشکاران جهان در آن حضور خواهند داشت. این مسابقات از اهمیت ویژهای برخوردارند، زیرا امتیازات ارزشمندی برای کسب سهمیه و ارتقای جایگاه ورزشکاران در مسیر رویدادهای بزرگ پیش رو به همراه خواهند داشت.
حیدرزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی هم با اشاره به ظرفیتهای همکاری ورزشی میان دو کشور اظهار کرد: میتوانیم از ظرفیت سفیر کره جنوبی در تهران نیز برای گسترش همکاریهای مشترک و بهرهگیری از توانمندیهای این کشور در توسعه رشته تکواندو در ایران استفاده کنیم. در سالهای گذشته هم تفاهمنامههایی میان دو کشور به امضا رسیده است که میتوان با برنامهریزی مناسب، روند اجرای آنها را تداوم بخشید و تقویت کرد.
وی افزود: خوشحال خواهیم شد در جریان مسابقات و رویدادهای پیش رو در کره جنوبی، میزبان دکتر دنیامالی و هیأت همراه باشیم. حضور مقامات ورزشی دو کشور میتواند زمینهساز توسعه روابط و همکاریهای بیشتر در حوزه ورزش باشد.
سفیر ایران در کره جنوبی با اشاره به تعاملات ورزشی موجود میان دو کشور گفت: در طول سال، به طور معمول حدود ۳۰ تیم ورزشی از ایران برای حضور در مسابقات یا شرکت در دورههای آموزشی و تخصصی به کره جنوبی سفر میکنند. این کشور از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه ورزش برخوردار است و میتوان از تجربیات و امکانات آن برای توسعه رشتههای مختلف ورزشی در ایران بهره برد.
حیدرزاده همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تلاش و همت مسئولان، مربیان و ورزشکاران خود، امروز از جایگاه مناسبی در ورزش آسیا برخوردار است و بدون تردید اگر از امکانات و زیرساختهای بیشتری مشابه کشورهای توسعهیافته ورزشی همچون کره جنوبی بهرهمند بودیم، میتوانستیم در میادین بینالمللی درخشش بیشتری نیز داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی همواره در راستای اعتلای نام و جایگاه کشورمان است و هر بار که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بینالمللی به اهتزاز درمیآید، موجب غرور، افتخار و شادی همه ما میشود.
احمد دنیامالی:
از تک تک روزهای باقیمانده برای بهترین نتایج در ناگویا استفاده میکنیم
وزیر ورزش در نشست وبیناری با سفیر ایران در کرهجنوبی تاکید کرد که ورزش ایران از تک تک روزهای باقی مانده تا بازیهای آسیایی برای کسب بهترین نتیجه در این بازیها استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه وبیناری حیدرزاده سفیر ایران در کره جنوبی با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز (سهشنبه ۱۹ خرداد ماه) برگزار شد.
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