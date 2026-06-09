به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدیان مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم در آیین بهرهبرداری از این طرح با اشاره به برنامههای این شرکت در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: پس از راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی در ساختمان ستاد منطقه قم در سال ۱۴۰۲، نیروگاه خورشیدی ۷۵ کیلوواتی انبار نفت شهید زینالدین نیز وارد مدار بهرهبرداری شد.
محمدیان افزود: این طرح در راستای توسعه استفاده از انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در زیرساختهای عملیاتی شرکت اجرا شدهاست.
وی ادامه داد: بهرهگیری از انرژی خورشیدی در تاسیسات و ساختمانهای این شرکت از برنامههای مستمر در مسیر مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژیهای پاک به شمار میرود.
قم- نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۷۵ کیلووات همزمان با هفته محیط زیست و با حضور جمعی از مسئولان استانی در انبار نفت شهید زینالدین قم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدیان مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم در آیین بهرهبرداری از این طرح با اشاره به برنامههای این شرکت در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: پس از راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی در ساختمان ستاد منطقه قم در سال ۱۴۰۲، نیروگاه خورشیدی ۷۵ کیلوواتی انبار نفت شهید زینالدین نیز وارد مدار بهرهبرداری شد.
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