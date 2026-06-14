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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

کاهش هزینه برق با راه‌ اندازی نیروگاه خورشیدی در ثبت اسناد گیلان

کاهش هزینه برق با راه‌ اندازی نیروگاه خورشیدی در ثبت اسناد گیلان

رشت- مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان از راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در ساختمان این اداره کل خبر داد و گفت: با این اقدام، بخشی از برق مصرفی مجموعه از طریق انرژی پاک تأمین می‌شود.

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در ساختمان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان خبر داد و گفت: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای سیاست‌های ملی مدیریت مصرف انرژی و حمایت از محیط زیست در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

بدوی اضافه کرد: نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در ساختمان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان راه‌اندازی شده و از این پس بخشی از برق مصرفی این مجموعه از طریق انرژی پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی افزود: بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی انرژی و هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، تأمین کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک یک ضرورت ملی است، تصریح کرد: راه‌اندازی این نیروگاه علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی، در کاهش هزینه‌های مصرف برق و صیانت از محیط زیست نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

بدوی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ های انرژی خورشیدی در سایر ساختمان‌های این مجموعه خبر داد و گفت: در ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک استان گیلان واقع در مسکن مهر رشت نیز ایجاد و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی پیش‌بینی شده است تا این مجموعه بتواند سهم بیشتری در تحقق اهداف دولت در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کند.

وی تأکید کرد: ثبت اسناد و املاک گیلان در کنار مأموریت‌های تخصصی خود، اجرای سیاست‌های دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه انرژی‌های پاک را از اولویت‌های مهم خود می‌داند.

کد مطلب 6859515

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