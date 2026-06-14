کاهش هزینه برق با راه‌ اندازی نیروگاه خورشیدی در ثبت اسناد گیلان

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر از راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در ساختمان ادارهکل ثبت اسناد و املاک گیلان خبر داد و گفت: توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در راستای سیاستهای ملی مدیریت مصرف انرژی و حمایت از محیط زیست در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
بدوی اضافه کرد: نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در ساختمان ادارهکل ثبت اسناد و املاک گیلان راهاندازی شده و از این پس بخشی از برق مصرفی این مجموعه از طریق انرژی پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه انرژی افزود: بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی انرژی و هیأت دولت، دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاههای خورشیدی، تأمین کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک یک ضرورت ملی است، تصریح کرد: راهاندازی این نیروگاه علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژیهای فسیلی، در کاهش هزینههای مصرف برق و صیانت از محیط زیست نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
بدوی همچنین از برنامهریزی برای توسعه زیرساخت های انرژی خورشیدی در سایر ساختمانهای این مجموعه خبر داد و گفت: در ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک استان گیلان واقع در مسکن مهر رشت نیز ایجاد و راهاندازی نیروگاه خورشیدی پیشبینی شده است تا این مجموعه بتواند سهم بیشتری در تحقق اهداف دولت در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایفا کند.
وی تأکید کرد: ثبت اسناد و املاک گیلان در کنار مأموریتهای تخصصی خود، اجرای سیاستهای دولت در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه انرژیهای پاک را از اولویتهای مهم خود میداند.
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