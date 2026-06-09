بازگشت ۲۰ هزار زائر به کشور؛ عملیات انتقال زائران در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عملیات بازگشت حجاج بیتاللهالحرام توسط ایرانایر از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرده و همزمان، بازگشت زائران در ایستگاه مشهد با انجام آخرین پرواز این مسیر با موفقیت به پایان رسیده است.
بر اساس این گزارش، از آغاز عملیات بازگشت حجاج تا پایان روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، نزدیک به ۲۰ هزار نفر از زائران خانه خدا در قالب ۱۷۰ سورتی پرواز از فرودگاه جده به ایستگاههای مختلف کشور منتقل شدهاند.
همچنین با انجام آخرین پرواز ورودی به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد در ساعت ۱۲ امروز، عملیات بازگشت حجاج در این ایستگاه با موفقیت خاتمه یافت.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وقفه یکروزه ایجادشده در روند بازگشت حجاج به دلیل بسته شدن فضای هوایی کشور، اعلام کرد: پس از بازنگری در برنامهریزی و زمانبندی پروازها، عملیات انتقال زائران از سر گرفته شد.
بر این اساس، عملیات بازگشت حجاج در ایستگاههای باقیمانده شامل فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان همچنان ادامه دارد و طبق برنامهریزی جدید، این عملیات تا ۲۴ خردادماه به پایان خواهد رسید.
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