سهم داشتن در قطب جنوب یکی از افتخارات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین مرادی در نشست خبری که در دانشکده منابع طبیعی بمناسبت هفته محیط زیست برگزار شد، افزود: کشور ما جزو کشورهای بسیار مهم در زمینه دریایی و ساحلی است که بیش از ۲ هزار کیلومتر در جنوب طول ساحل داریم و جزو کشورهایی هستیم که از نظر ساحلی سهم از قطب جنوب هم داریم .

وی اظهار داشت: ایران به قدری پتانسیل و جذابیت دارد که نمی توان آن را دوست نداشت و یکی از افتخارات ایران سهم داشتن در قطب جنوب است.

۹۵ درصد خط ساحلی جنوب بدون توسعه مانده

مرادی گفت: از سال های گذشته بیش از ۹۵ درصد خط ساحلی کشور بدون توسعه مانده بود ولی وقتی مناطق ساحلی کشور ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس مقایسه می شود می بینیم هم آب و خاک شیرین داریم و هم به طور قابل ملاحظه ای پتانسیل توسعه داریم ولی نادیده گرفته شذه است.

وی به لزوم توسعه دریامحور برای توسعه و امنیت کشور، افزود: زیرا فضاهای خالی زیادی در جنوب داریم که از نظر امنیتی همیشه خالی است و یکی از نگرانی های کشور است.

دانشیار و عضو هیئت علمی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تصریح کرد: بایستی خیلی از توسعه ها به مناطق جنوبی به ویژه مکران وارد شود که از شهر میناب تا مرز پاکستان می رسد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ در بخش تحقیقات محیط زیستی مکران فعال بودیم، گفت: در حال حاضر دانشکده منابع طبیعی یکی ازپروژه های مهم کشوردر توسعه دریا محور را دنبال می کند که تهیه برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست ساحلی و دریایی کشور است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست باید در راستای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور برنامه اقدام ملی حفاظت را آماده کند که ما در حال تهیه آن هستیم.