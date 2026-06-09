به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور عصر سه شنبه در جلسه مسئولان استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست طی دو هفته، قوانین و مقرراتی را که در استان‌های شمالی به مانعی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها تبدیل شده، به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اعلام کنند.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخش خصوصی خواست تا قوانین و مقررات بازدارنده توسعه را شناسایی و برای تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی کشور به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان ارسال کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و موافقت رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفته است و هدف، شناسایی قوانین و مقرراتی است که با وجود یکسان بودن در سطح کشور، در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران به مانعی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.

کریم‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در این فرآیند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت دو هفته موارد و پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در نشست مشترک سه استان شمالی کشور مطرح و نهایی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی با مشارکت استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و با حضور استانداران، رؤسای مجامع نمایندگان و معاون رئیس‌جمهور انجام و در قالب یک لایحه جامع برای تسریع در روند توسعه استان‌های شمالی به دولت ارائه خواهد شد.