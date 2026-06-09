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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

لایحه توسعه استان‌های شمالی تدوین می‌شود

لایحه توسعه استان‌های شمالی تدوین می‌شود

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور عصر سه شنبه در جلسه مسئولان استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست طی دو هفته، قوانین و مقرراتی را که در استان‌های شمالی به مانعی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها تبدیل شده، به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اعلام کنند.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخش خصوصی خواست تا قوانین و مقررات بازدارنده توسعه را شناسایی و برای تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی کشور به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان ارسال کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و موافقت رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفته است و هدف، شناسایی قوانین و مقرراتی است که با وجود یکسان بودن در سطح کشور، در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران به مانعی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.

کریم‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در این فرآیند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت دو هفته موارد و پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در نشست مشترک سه استان شمالی کشور مطرح و نهایی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی با مشارکت استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و با حضور استانداران، رؤسای مجامع نمایندگان و معاون رئیس‌جمهور انجام و در قالب یک لایحه جامع برای تسریع در روند توسعه استان‌های شمالی به دولت ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6855323

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