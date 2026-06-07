به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور بعدازظهر یکشنبه در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در این جلسه موضوعات باقیمانده از جلسات گذشته در حوزه تعیین کاربری اراضی و رفع موانع توسعه‌ای استان بررسی شد و بر بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها تأکید گردید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران افزود: حریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با توسعه شهرها و روستاها که بر اجرای برنامه‌های مولدسازی اثر مستقیم دارد مورد بحث قرار گرفت و قرار شد کارگروه‌های تخصصی نتایج را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: درباره الحاق منفصل برخی اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن تصمیم‌گیری شد و همچنین مقرر گردید دستگاه‌های متولی نظرات تخصصی خود را برای تأمین آب پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در ادامه به موضوع راه‌های دسترسی پروژه‌ها پرداخت و گفت: با توجه به وجود اختلاف نظر در تعیین عرض معابر، مرجع تخصصی این موضوع مشخص شد و اداره کل مسئول موظف گردید نظر کارشناسی خود را برای بررسی در کارگروه زیربنایی و اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان تأکید کرد: تسریع در رفع موانع توسعه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود مهمترین رویکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای تحقق اهداف توسعه‌ای مازندران است.