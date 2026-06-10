به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در جلسه ارائه گزارش عملکرد فرمانداران به نماینده ولی فقیه در گلستان اظهار کرد: برای نخستین بار گزارشهای فرمانداران به صورت هماهنگ ارائه شد و این موضوع نشاندهنده اشراف کامل مدیریت استان بر روند اجرای برنامهها و پروژهها است.
استاندار گلستان افزود: فرمانداران به صورت مستمر وضعیت طرحهای شهرستانی را رصد و گزارش میکنند و کوچکترین مسائل مرتبط با اجرای پروژهها نیز مورد توجه و پیگیری قرار میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایهگذاری گفت: برای تسهیل حضور سرمایهگذاران، مجوزهای بدوننام در بخشهای مختلف از جمله گردشگری، انرژی و اقتصاد صادر شده و روند اجرای طرحها به صورت میدانی و مستمر دنبال میشود.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فضای سرمایهگذاری در استان حفظ شده و هیچ پروژهای به دلیل مشکلات اجرایی یا اداری متوقف نمانده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی فاز دوم نیروگاه علیآبادکتول آغاز شده و با تکمیل آن، ظرفیت تولید برق این مجموعه به هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.
استاندار همچنین از واگذاری ۵۲۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه برق هستهای در مناطق گمیشان و بندرترکمن خبر داد و افزود: هدفگذاری انجام شده برای این طرح، تولید سه هزار مگاوات برق در استان است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و درمان اظهار کرد: گلستان در زمینه مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی جز استانهای پیشرو کشور به شمار میرود و توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی با جدیت ادامه دارد.
استاندار گلستان ادامه داد: در بخش عمرانی و گردشگری نیز پروژههای متعددی در نقاط مختلف استان در حال اجراست و تلاش شده روند توسعه در هیچ حوزهای متوقف نشود.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در گلستان را بهبود وضعیت تأمین آب شرب عنوان کرد و گفت: کمبود هزار و ۵۸۰ لیتر بر ثانیه آب که در ابتدای فعالیت دولت وجود داشت، با اجرای طرحهای مختلف به حدود ۳۵۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافته که نشاندهنده تأثیر اقدامات انجام شده در این بخش است.
استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد حل مسئله در مدیریت استان اظهار کرد: تلاش ما این است که هیچ مطالبهای بدون پاسخ نماند و با همدلی و پیگیری مستمر، کارهای دشوار و حتی ناممکن را به نتیجه برسانیم.
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