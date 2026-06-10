به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی در نشست با نمایندگان کانونهای بازنشستگی دستگاهها و نهادهای اجرایی استان که به مناسبت روز تکریم خانواده و بازنشستگان برگزار شد، با شنیدن مطالبات و دغدغههای آنان اظهار کرد: موضوع بیمه تکمیلی و همسانسازی حقوق از مهمترین درخواستهای بازنشستگان است که بهحق مطرح شده و در دستور پیگیری قرار دارد.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای مصوبات مرتبط با بازنشستگان گفت: با وجود ابلاغهای قانونی و پیشبینیهای بودجهای در سال جاری و سال ۱۴۰۴، متأسفانه در برخی دستگاهها روند اجرای این مصوبات با کندی مواجه شده است.
استاندار گلستان ادامه داد: در شورای اداری استان به همه مدیران کل دستگاههای اجرایی تأکید شده است تا با پیگیری مستمر از وزارتخانههای متبوع در سطح ملی، نسبت به تسریع در پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان اقدام کنند.
طهماسبی با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان خاطرنشان کرد: کاهش درآمد پس از دوران خدمت، در کنار افزایش هزینههای زندگی، فشار قابل توجهی بر این قشر وارد کرده و ضروری است با برنامهریزی در حوزه رفاهیات و مسکن، بخشی از این مشکلات کاهش یابد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج پیگیریها گفت: تلاشها برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک اخبار خوبی در این زمینه به مردم استان اعلام شود.
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