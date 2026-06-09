پاسخگویی به مردم، خط قرمز مدیریت گلستان؛ پیگیری ویژه مطالبات در سامد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در حاشیه حضور در مرکز سامد (سامانه ارتباطات مردمی دولت) با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم اظهار کرد: پاسخگویی به شهروندان و رسیدگی به مشکلات آنان در اولویت برنامه‌های مدیریتی استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا حد امکان به تماس‌ها، درخواست‌ها و مراجعات مردمی پاسخ مناسب داده شود.

وی با اشاره به گستردگی ارتباطات مردمی در سراسر استان افزود: شهروندان از مناطق مختلف شهری و روستایی از طریق مراجعه حضوری و تماس‌های غیرحضوری مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند و مجموعه استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با دقت، مسئولیت‌پذیری و سعه‌صدر نسبت به پیگیری و پاسخگویی اقدام کنند.

استاندار گلستان با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جریان ملاقات‌های مردمی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌ها مربوط به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سرپرستان خانواری بوده که متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و وام‌های خوداشتغالی هستند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این مطالبات، دستورات لازم به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده و روند پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: مدیریت استان با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای حمایتی، تسهیلات اشتغال‌محور و مشارکت خیرین، در مسیر کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی شهروندان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی حرکت می‌کند.

استاندار گلستان گفت: تقویت ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی مؤثر به مطالبات آنان، از مهم‌ترین رویکردهای دولت در استان است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.