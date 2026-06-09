بهروز مدنی بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست دهیاران و مسئولان روستاهای بخش، اظهار کرد: بهمنظور تقویت تعامل و هماندیشی میان دهیاران، مقرر شده است در هر نشست، یکی از افراد به عنوان دبیر نشست مشورتی انتخاب و احکام مربوطه برای وی صادر شود. همچنین تلاش خواهد شد جلسات بهصورت گردشی و در سطح روستاها برگزار شود تا دهیاران و مسئولان چند روستا بهصورت مشترک در این نشستها حضور یابند.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد دهیاریها افزود: گزارشهای عملکرد فنی و مالی دهیاریها باید بهصورت مستمر رصد و بررسی شود و مسئولان نظارتی نیز همکاریها، موضوعات کاری و میزان اجرای شرح وظایف را مورد ارزیابی قرار دهند تا در صورت وجود هرگونه ضعف یا نارسایی، موارد در جلسات مشورتی و هفتگی مطرح و برای رفع آن برنامهریزی شود.
وی ضمن بررسی مسائل و موضوعات مربوط به حوزه بخش، بخشدار مرکزی گلپایگان بر لزوم هماهنگی لازم برای برگزاری باشکوه سالروز شهادت سپهبد حاج حسین سلامی در گلپایگان تأکید کرد و خواستار بهکارگیری همه ظرفیتها و عوامل اجرایی دهیاریها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم شد.
در ادامه، سرهنگ منصوری نیز با اشاره به رشادتها و خدمات شهید سپهبد حاج حسین سلامی، بر ضرورت گرامیداشت باشکوه سالروز شهادت این سردار شهید تأکید کرد.
مدنی یکی از اولویتهای توسعهای روستاها را اجرای طرحهای انرژی خورشیدی و توسعه ظرفیتهای گردشگری دانست و تصریح کرد: ایجاد پنلهای خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیت اماکن گردشگری از سیاستهای دولت و استانداری است. در برخی روستاها از جمله شادگان و کلوچان اقدامات مناسبی در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی انجام شده و این طرحها در آستانه بهرهبرداری قرار دارند، اما سایر روستاها نیز باید با تهیه طرحهای توجیهی و استفاده از تسهیلات موجود در این مسیر گام بردارند.
وی افزود: ساختمانهای اداری دهیاریها نیز میتوانند از ظرفیت پنلهای خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند که علاوه بر درآمدزایی، به تولید برق و توسعه پایدار منطقه کمک خواهد کرد.
بخشدار گلپایگان در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها اظهار کرد: دهیاران موظفاند گزارشهای مربوط به ساختوسازها را با امضا و تأیید شخصی خود به بخشداری ارسال کنند. این گزارشها باید شامل مستندات فنی، تصاویر، موقعیت در طرح هادی و سایر مدارک لازم باشد تا در کمیسیون ماده ۹۹ مورد بررسی قرار گیرد.
مدنی با هشدار نسبت به افزایش قابل توجه جرایم تخلفات ساختمانی گفت: با توجه به بازنگری و بهروزرسانی ارزشگذاری تخلفات ساختمانی، احتمال افزایش چندبرابری جرایم وجود دارد؛ بنابراین دهیاران باید پروندههای مربوطه را بدون تأخیر تکمیل و به بخشداری ارسال کنند تا در آینده مردم با مشکلات و هزینههای سنگین مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که مالک پس از دریافت اخطاریه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، دهیاران باید موضوع را مستندسازی کرده و پرونده را طبق روال قانونی به بخشداری و کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع دهند تا از بروز مشکلات حقوقی و اداری در آینده جلوگیری شود.
بخشدار گلپایگان با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای بخش گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی توسط دهیاریها اجرا شده بود که این رقم در شش ماهه دوم سال به حدود ۳۹۰ میلیارد ریال رسید و نشاندهنده افزایش چشمگیر فعالیتهای عمرانی در روستاها است.
مدنی تصریح کرد: این رشد قابل توجه در شرایطی رقم خورده که کشور در مقاطع مختلف با مسائل و چالشهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و اجرایی مواجه بوده است، اما دهیاریها توانستهاند روند اجرای طرحهای عمرانی را حفظ کرده و حتی گسترش دهند.
وی با قدردانی از تلاش دهیاران، مسئولان مالی، مسئولان فنی و شرکتهای تعاونی دهیاریها افزود: افزایش حجم پروژهها به معنای افزایش مسئولیتها و حجم کار مجموعه دهیاریها بوده و این موفقیت حاصل تلاش و پیگیری مستمر همه عوامل اجرایی در سطح روستاها است.
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