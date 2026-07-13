به گزارش خبرنگار مهر، محمد شمسی بخشدار چهاردانگه ظهر دوشنبه در نشست سرپرست فرمانداری ساری با دهیاران این بخش، با اشاره به وسعت جغرافیایی چهاردانگه اظهار کرد: این منطقه با وجود قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های سمنان و خراسان و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، همچنان با کمبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی مواجه است.

شمسی با بیان اینکه حدود ۷۰ کیلومتر از راه‌های روستایی چهاردانگه همچنان خاکی است، افزود: بیش از ۲۵ روستا از این مسیرها استفاده می‌کنند و نامناسب بودن راه‌ها، رفت‌وآمد ساکنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

وی همچنین به شرایط کاری دهیاران اشاره کرد و گفت: دهیاران علاوه بر انجام وظایف عمرانی، در حوزه‌هایی مانند مدیریت بحران، تأمین آب، قطعی برق، مشکلات کشاورزی و رسیدگی به مطالبات اقشار آسیب‌پذیر نیز مسئولیت دارند، اما همچنان به‌صورت پاره‌وقت فعالیت می‌کنند و از حقوق و مزایای متناسب برخوردار نیستند.

بخشدار چهاردانگه با اشاره به کاهش درآمد دهیاری‌ها ناشی از رکود ساخت‌وساز در منطقه، ادامه داد: نبود درآمد از محل عوارض ساختمانی، اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده و ضروری است حمایت‌های مالی لازم از دهیاری‌ها صورت گیرد.

شمسی با تأکید بر استفاده از ظرفیت تعاونی دهیاران برای اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: واگذاری بخشی از طرح‌ها به این مجموعه می‌تواند ضمن تسریع در اجرای پروژه‌ها، به ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها کمک کند.

وی از برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک تا چهار مگاوات در چهاردانگه خبر داد و افزود: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری

بخشدار چهاردانگه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه گفت: روستای برد، روستای پشرت و چشمه سورت از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این بخش هستند که توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را در منطقه فراهم کند.

شمسی همچنین با بیان اینکه کشاورزی و دامداری مهم‌ترین منبع درآمد مردم چهاردانگه است، اظهار کرد: کمبود آب آشامیدنی و آب مورد نیاز بخش کشاورزی از مهم‌ترین دغدغه‌های ساکنان این منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های مرتبط با آب آشامیدنی، آب کشاورزی و لایروبی آب‌بندان‌ها، خواستار تسریع در اجرای این پروژه‌ها شد و بر ضرورت بازسازی سردهنه‌های زراعی برای تأمین آب پایدار مزارع تأکید کرد.

بخشدار چهاردانگه در ادامه وضعیت محور بندبن ـ تیله‌بن را از دیگر مطالبات مهم مردم دانست و گفت: این مسیر حدود ۲۰ کیلومتر طول دارد و تاکنون عملیات مؤثری برای زیرسازی، تعریض و آسفالت آن انجام نشده است.

در این نشست، دهیاران چهاردانگه نیز مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله کمبود اعتبارات عمرانی، بازنگری طرح‌های هادی، کمبود امکانات آموزشی، نبود برخی زیرساخت‌های خدماتی، به‌روزرسانی محدوده بافت روستاها، ساماندهی نیروی انسانی بخشداری، تعریض و آسفالت راه‌های روستایی، رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه، احداث آب‌بندان، توسعه گردشگری، تعمیر تجهیزات آتش‌نشانی و تقویت زیرساخت‌های انتقال و ذخیره آب کشاورزی مطرح و خواستار پیگیری و رفع این مشکلات شدند.