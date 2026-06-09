به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی،بعد از ظهر سه شنبه از برگزاری اجتماع عظیم کفن‌پوشان دشت ورامین در پایتخت خبر داد و اعلام کرد: این حرکت نمادین، تداعی‌گر قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است و پیام وحدت، ایستادگی و اطاعت از ولایت را به جهانیان مخابره می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در جلسه هماهنگی این مراسم با اشاره به اینکه کاروان‌های کفن‌پوش از شهرستان‌های ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت به سمت تهران حرکت خواهند کرد، تصریح کرد: قرار است مردم مؤمن و شهیدپرور این دیار، ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در میدان فلسطین تهران تجمع کنند و سپس با پای پیاده به سمت خیابان کشوردوست، محل شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حرکت کرده و با آرمان‌های والای امام شهید و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید بیعت کنند.

وی با بیان اینکه این اجتماع، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و نمایش عهد ناگسستنی ملت با ولایت است، خاطرنشان کرد: تاریخ در دشت ورامین تکرارشدنی است و ثابت می‌کند خون شهدا هرگز هدر نخواهد رفت.

بیت مرحوم آیت‌الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی (رحمت‌الله‌علیه) نیز در اطلاعیه‌ای ضمن تقدیر از «۱۰۰ شب حضور مقتدرانهٔ مردم در میدان و خیابان»، از آحاد مردم وفادار دشت ورامین دعوت کرده است تا با حضور خانوادگی و خودرویی در اجتماع میدان فلسطین، با «خلف صالح امام شهیدمان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» تجدید میثاق کنند و بر خون‌خواهی رهبر شهید تأکید نمایند.