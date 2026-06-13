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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

محمودی: راهپیمایی کفن‌پوشان دشت ورامین در تهران باید در تاریخ ثبت شود

محمودی: راهپیمایی کفن‌پوشان دشت ورامین در تهران باید در تاریخ ثبت شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر ماندگاری اجتماع و راهپیمایی کفن‌پوشان دشت ورامین، خواستار ثبت این رخداد به عنوان سندی از ولایت‌مداری مردم منطقه در تاریخ شد.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ماندگاری اجتماع و راهپیمایی کفن‌پوشان دشت ورامین در تهران، گفت: این رخداد باید به عنوان سندی از ولایت‌مداری مردم منطقه در تاریخ ثبت و برای آیندگان حفظ شود.

محمودی با اشاره به تجمع مردم ورامین و شهرهای همجوار در میدان فلسطین تهران همزمان با ۲۲ خرداد، سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به دیار ۱۵ خرداد دشت ورامین، اظهار کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه این منطقه با حضور پرشور خود در تهران، ضمن عزاداری در سوگ امام شهید و تجدید بیعت با خلف صالح ایشان، فریاد خونخواهی و انتقام آن امام بزرگوار را سر دادند.

وی افزود: حضور کفن‌پوشان دشت ورامین در چنین روزی با شعار خونخواهی امام شهید دارای پیام ویژه‌ای بود. کاروان‌هایی از ورامین، قرچک، پیشوا، جوادآباد و خیرآباد با حضور در این اجتماع، بر پایبندی خود به ولایت و تجدید بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: مردم این دیار همانند پدران خود که در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ برای دفاع از مرجعیت و امام راحل به سوی تهران حرکت کردند و همچنین در سال ۱۳۸۸ حضور خود را به نمایش گذاشتند، بار دیگر تاریخ‌ساز شدند و برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی در ورامین افزودند.

محمودی خاطرنشان کرد: روحیه انقلابی، دینی و ولایت‌مدارانه مردم دشت ورامین زبانزد است و فرهنگ کفن‌پوشی به عنوان نماد غیرت، ایستادگی و ولایت‌مداری جایگاه ویژه‌ای در این منطقه دارد.

وی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: هزاران نفر از مردم دشت ورامین پس از حضور در میدان فلسطین تهران، به سمت محل رهن و قتلگاه امام شهید راهپیمایی کردند و یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌های کفن‌پوشان را در تهران رقم زدند.

محمودی افزود: در پایان این مراسم، بیانیه‌ای در بیان مطالبات و خواسته‌های مردم قرائت شد و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی به ایراد سخن پرداخت. مداحی ذاکران اهل بیت(ع) نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: به گفته شاهدان عینی، این اجتماع و راهپیمایی باید در تاریخ ورامین ثبت شود و به عنوان سندی روشن از ولایت‌مداری مردم منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از عوامل برگزاری این مراسم اظهار داشت: ائمه جمعه، روحانیون، فرمانداران، شهرداران، فعالان فرهنگی، نیروهای مردمی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نقش مؤثری در برگزاری این اجتماع ایفا کردند و شایسته تقدیر هستند.

محمودی همچنین از رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای خواست جلوه‌های ولایت‌مداری، دینداری، عفاف و حضور گسترده مردم در این اجتماع را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و اجتماعی شهرستان ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

وی در پایان گفت: این حضور پرشور، نمادی از شور و شعور انقلابی مردم دشت ورامین بود و معیارهای دینداری، ولایت‌مداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6858782

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