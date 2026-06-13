حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ماندگاری اجتماع و راهپیمایی کفن‌پوشان دشت ورامین در تهران، گفت: این رخداد باید به عنوان سندی از ولایت‌مداری مردم منطقه در تاریخ ثبت و برای آیندگان حفظ شود.

محمودی با اشاره به تجمع مردم ورامین و شهرهای همجوار در میدان فلسطین تهران همزمان با ۲۲ خرداد، سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به دیار ۱۵ خرداد دشت ورامین، اظهار کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه این منطقه با حضور پرشور خود در تهران، ضمن عزاداری در سوگ امام شهید و تجدید بیعت با خلف صالح ایشان، فریاد خونخواهی و انتقام آن امام بزرگوار را سر دادند.

وی افزود: حضور کفن‌پوشان دشت ورامین در چنین روزی با شعار خونخواهی امام شهید دارای پیام ویژه‌ای بود. کاروان‌هایی از ورامین، قرچک، پیشوا، جوادآباد و خیرآباد با حضور در این اجتماع، بر پایبندی خود به ولایت و تجدید بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: مردم این دیار همانند پدران خود که در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ برای دفاع از مرجعیت و امام راحل به سوی تهران حرکت کردند و همچنین در سال ۱۳۸۸ حضور خود را به نمایش گذاشتند، بار دیگر تاریخ‌ساز شدند و برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی در ورامین افزودند.

محمودی خاطرنشان کرد: روحیه انقلابی، دینی و ولایت‌مدارانه مردم دشت ورامین زبانزد است و فرهنگ کفن‌پوشی به عنوان نماد غیرت، ایستادگی و ولایت‌مداری جایگاه ویژه‌ای در این منطقه دارد.

وی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: هزاران نفر از مردم دشت ورامین پس از حضور در میدان فلسطین تهران، به سمت محل رهن و قتلگاه امام شهید راهپیمایی کردند و یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌های کفن‌پوشان را در تهران رقم زدند.

محمودی افزود: در پایان این مراسم، بیانیه‌ای در بیان مطالبات و خواسته‌های مردم قرائت شد و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی به ایراد سخن پرداخت. مداحی ذاکران اهل بیت(ع) نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: به گفته شاهدان عینی، این اجتماع و راهپیمایی باید در تاریخ ورامین ثبت شود و به عنوان سندی روشن از ولایت‌مداری مردم منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از عوامل برگزاری این مراسم اظهار داشت: ائمه جمعه، روحانیون، فرمانداران، شهرداران، فعالان فرهنگی، نیروهای مردمی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نقش مؤثری در برگزاری این اجتماع ایفا کردند و شایسته تقدیر هستند.

محمودی همچنین از رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای خواست جلوه‌های ولایت‌مداری، دینداری، عفاف و حضور گسترده مردم در این اجتماع را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و اجتماعی شهرستان ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

وی در پایان گفت: این حضور پرشور، نمادی از شور و شعور انقلابی مردم دشت ورامین بود و معیارهای دینداری، ولایت‌مداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.