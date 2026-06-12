به گزارش خبرنگار مهر، کفنپوشان دیار شهدای ۱۵ خرداد در آستانه سالگرد سفر تاریخی امام شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای به ورامین، با صدور بیانیهای ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، بر خونخواهی امام شهید و محاکمه جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.
در این بیانیه که به مناسبت ۲۲ دیماه، سالگرد سفر امام شهید به دیار شهدای ۱۵ خرداد منتشر شده، آمده است: این دیار به خاطر قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ مورد عنایت خاص امام راحل و امام شهید بوده است و مردم این دیار به خود میبالند که میزبان امام شهید خود بودند.
در ادامه با اشاره به نقشآفرینی ماندگار مردم منطقه در ۸ سال دفاع مقدس، ۹ دیماه ۸۸ و راهپیمایی کفنپوشان بسوی بیت امام شهید، تأکید شده است: امروز آمدهایم تا ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و سوگواری برای امام شهید، با رهبر فرزانه و عزیزمان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تجدید میثاق کنیم.
کفنپوشان دیار ۱۵ خرداد در این بیانیه ضمن اعلام پایداری بر عهد خود، خطاب به رهبر انقلاب تأکید کردند: ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. همانگونه که پدرانمان در ۱۵ خرداد ۴۲ جان خود را در راه اسلام و امام تقدیم کردند، ما نیز امروز تا پای جان در رکابتان خواهیم ماند و فریاد میزنیم: لبیک سید مجتبی.
در بخش دیگری از این بیانیه از علمای جهان اسلام و مرجعیت شیعه درخواست شده است با صدور فتوای قصاص و مجازات ترامپ و نتانیاهو، زمینهسازی تقاص این جنایات هولناک را فراهم آورند و از دستگاه قضایی و جامعه حقوقی خواسته شده زمینه محاکمه این جنایتکاران را فراهم آورد.
کفنپوشان دشت ورامین همچنین با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت تا پیروزی نهایی، جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و فریاد «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
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