به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی در جریان سفر به استان قم، بعدازظهر سه شنبه مجموعهای از برنامههای مرتبط با زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان قم را دنبال کرد و ضمن حضور در نشست با فعالان این حوزه، از برخی شرکتها و مراکز نوآوری مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید به عمل آورد.
در نخستین بخش از این سفر، نشست صمیمانه وزیر ارتباطات با جمعی از فعالان کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نخبگان این عرصه در استان قم برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه کسبوکارهای دیجیتال، ظرفیتهای استانی و نقش شرکتهای فناور در رشد اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفت.
همچنین جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز در این نشست حضور داشتند و دیدگاههای خود را در زمینه ارتقای زیرساختهای ارتباطی مطرح کردند.
در این برنامه روحاله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند که نماینده قم نیز در سخنانی به اهمیت و جایگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یکی از مزیت های استان قم تأکید کرد.
در ادامه برنامههای سفر، وزیر ارتباطات از شرکت باسلام که در پارک علم و فناوری استان قم فعالیت دارد بازدید کرد.
در این بازدید آخرین وضعیت فعالیتهای این مجموعه در حوزه تجارت الکترونیک و ظرفیتهای توسعه خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دیگری از سفر هاشمی در قم به بازدید از دفتر مرکزی پیامرسان ایتا اختصاص یافت و در این بازدید، وزیر ارتباطات در جریان روند فعالیت این پیامرسان بومی که در پارک علم و فناوری استان قم مستقر است قرار گرفت.
بررسی ظرفیتهای فنی و توسعهای این مجموعه و نقش آن در زیستبوم ارتباطی کشور از جمله محورهای این حضور عنوان شد.
قم- نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال و نخبگان فناوری استان قم و همچنین بازدید از چند مجموعه شاخص این حوزه انجام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی در جریان سفر به استان قم، بعدازظهر سه شنبه مجموعهای از برنامههای مرتبط با زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان قم را دنبال کرد و ضمن حضور در نشست با فعالان این حوزه، از برخی شرکتها و مراکز نوآوری مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید به عمل آورد.
نظر شما