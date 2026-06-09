به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی در جریان سفر به استان قم، بعدازظهر سه شنبه مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط با زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان قم را دنبال کرد و ضمن حضور در نشست با فعالان این حوزه، از برخی شرکت‌ها و مراکز نوآوری مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید به عمل آورد.



در نخستین بخش از این سفر، نشست صمیمانه وزیر ارتباطات با جمعی از فعالان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نخبگان این عرصه در استان قم برگزار شد.



در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، ظرفیت‌های استانی و نقش شرکت‌های فناور در رشد اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفت.



همچنین جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این نشست حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را در زمینه ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کردند.



در این برنامه روح‌اله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند که نماینده قم نیز در سخنانی به اهمیت و جایگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یکی از مزیت های استان قم تأکید کرد.



در ادامه برنامه‌های سفر، وزیر ارتباطات از شرکت باسلام که در پارک علم و فناوری استان قم فعالیت دارد بازدید کرد.



در این بازدید آخرین وضعیت فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تجارت الکترونیک و ظرفیت‌های توسعه خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.



بخش دیگری از سفر هاشمی در قم به بازدید از دفتر مرکزی پیام‌رسان ایتا اختصاص یافت و در این بازدید، وزیر ارتباطات در جریان روند فعالیت این پیام‌رسان بومی که در پارک علم و فناوری استان قم مستقر است قرار گرفت.



بررسی ظرفیت‌های فنی و توسعه‌ای این مجموعه و نقش آن در زیست‌بوم ارتباطی کشور از جمله محورهای این حضور عنوان شد.