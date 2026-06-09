وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی بعدازظهر سه شنبه در قالب سفری یک‌روزه وارد استان قم شد تا از نزدیک روند توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی این استان را مورد ارزیابی قرار دهد و در جریان آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی حوزه ارتباطات قرار گیرد.



در جریان این سفر، بررسی میدانی وضعیت پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی استان در دستور کار قرار دارد و آخرین روند پیشرفت طرح‌های مرتبط با توسعه شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در نشستی با حضور فعالان، صاحبان کسب‌وکارها و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان شرکت خواهد کرد تا درباره ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری قم تبادل نظر شود.



این نشست با هدف بررسی مسائل مرتبط با توسعه فناوری‌های نوین و تقویت بسترهای فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه در استان برگزار می‌شود.



بازدید از مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات به قم است و وی در این بازدیدها از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه‌ها قرار خواهد گرفت.



در این بازدیدها ظرفیت‌های موجود در بخش اقتصاد دیجیتال استان و نقش کسب‌وکارهای فناور در توسعه خدمات نوین مورد توجه قرار می‌گیرد و آخرین وضعیت فعالیت این مجموعه‌ها بررسی خواهد شد.



هاشمی در ادامه برنامه‌های خود با فعالان عرصه فناوری و نوآوری استان نیز دیدار خواهد کرد تا زمینه‌های تقویت همکاری‌ها و حمایت از توسعه زیست‌بوم دیجیتال قم مورد بحث قرار گیرد.



سفر وزیر ارتباطات به قم با رویکرد حمایت از توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام شده است.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از برنامه‌های سفر خود با آیت‌الله اعرافی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.



در این دیدار، موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین، توسعه خدمات هوشمند و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.



همچنین زمینه‌های بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه خدمات و ارتقای کارآمدی فرایندهای مرتبط از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار خواهد بود.



حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و زیارت این بارگاه نورانی نیز در برنامه سفر یک‌روزه وزیر ارتباطات به قم پیش‌بینی شده است.



وی در جریان این حضور، بر مزار شهیدان علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمعی از علمای مدفون در حرم مطهر حاضر خواهد شد و به مقام آنان ادای احترام می‌کند.



دیدار با خانواده سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است.