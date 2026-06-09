بیش از ۵۰۰ مرکز ارتباطی هدف حمله قرار گرفت؛ پایداری ارتباطات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر سه شنبه در نشستی با فعالان کسب و کارهای حوزه فاوا و نخبگان این حوزه که در پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد به تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه ارتباطی و اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی حفظ ارتباطات در شرایط جنگ اخیر گفت: یکی از مهمترین اولویتها جلوگیری از قطع ارتباط مردم و امکان آگاهی از وضعیت یکدیگر بود.
وی افزود: در جریان جنگ رمضان بیش از ۵۰۰ مرکز ارتباطی و بیش از ۱۰۰ سایت مخابراتی هدف حمله قرار گرفت، اما با وجود این آسیبها هیچ وقفهای در ارتباط مردم ایجاد نشد و شبکه ارتباطی کشور پایدار باقی ماند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تلاش شد با مدیریت بحران و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و انسانی، اختلالی در ارتباطات عمومی ایجاد نشود و خدمات ارتباطی در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد حوزه پست گفت: در بخش خدماترسانی شرکت ملی پست ایران با اقدامات جهادی حتی یک مرسوله نیز در سطح کشور معطل نماند و تمامی مرسولات به دست مردم رسید.
وی افزود: در این دوره به دلیل شرایط خاص، حجم مرسولات کاهش یافت و هزینهها افزایش پیدا کرد اما با تلاش مجموعه کارکنان و همراهی بخش اجرایی، روند توزیع مرسولات بدون توقف ادامه یافت.
هاشمی خاطرنشان کرد: این سطح از خدمترسانی نشان داد که شبکه پستی کشور در شرایط بحرانی نیز توان ایفای نقش خود را دارد.
ارتباطات مناطق حساس و پشتیبانی ماهوارهای
وی با اشاره به اهمیت ارتباط با مناطق جزیرهای گفت: در جریان جنگ اخیر، ارتباط مرکز با جزایر در چند نوبت توسط دشمن قطع شد، اما با بهرهگیری از تجهیزات جدید و ارتباطات ماهوارهای این ارتباط مجدداً برقرار و پایدار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: حفظ ارتباط مناطق راهبردی کشور به ویژه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی جزایر از اولویتهای اصلی بود که با موفقیت مدیریت شد.
وی افزود: در شرایطی که نگرانیهایی درباره قطع ارتباط با ماهوارهها وجود داشت با تکیه بر دانش بومی و استفاده از ایستگاههای زمینی سیار کنترل و مدیریت ارتباطات ماهوارهای انجام شد.
هاشمی با اشاره به حمله به زیرساختهای رسانهای گفت: در جریان حملات دشمن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز برنامههای پخش دچار توقف نشد و فعالیت رسانهای کشور ادامه یافت.
وی افزود: تجربه این دوره نشان داد که اتکا به توان داخلی و دانش بومی نقش مهمی در تداوم خدمات حیاتی دارد و بخش خصوصی و دانشگاهها سهم مهمی در این مسیر ایفا میکنند.
توسعه زیستبوم فناوری و نگاه به بخش خصوصی
وی با اشاره به سیاستهای وزارت ارتباطات گفت: حرکت به سمت تنظیمگری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و زیستبوم دولت هوشمند نیز با همین هدف طراحی شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف این است که هر بخش از زیستبوم دیجیتال بتواند به یک اپراتور خدماتی تبدیل شود و نقش مؤثری در ارائه خدمات عمومی ایفا کند.
وی ادامه داد: سکوهایی مانند ایتا و باسلام نمونههایی از ظرفیتهای ملی هستند که میتوانند در سطح منطقهای و بینالمللی توسعه یابند.
تأکید بر حکمرانی ارتباطی
هاشمی با اشاره به موضوع محدودیتهای ارتباطی گفت: استمرار طولانی مدت محدودیتهای اینترنتی میتواند پیامدهایی در حوزههای مختلف از جمله حکمرانی داشته باشد و باید مدیریت دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: در عین درک ملاحظات امنیتی لازم است تمام ابعاد موضوع به صورت همزمان دیده شود تا آثار جانبی به حداقل برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترافیک شبکههای خارجی اشاره کرد و گفت: در مقاطعی ترافیک برخی سرویسها مانند استارلینک با حجم ترافیک اینترنت بینالملل برابری میکرد که این موضوع میتواند پیامدهای مهمی برای حکمرانی ارتباطی داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که با اتکا به توان داخلی، همافزایی دستگاهها و مشارکت بخش خصوصی میتوان در سختترین شرایط نیز خدمات ارتباطی و پستی را بدون وقفه به مردم ارائه کرد.
قم- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در جریان جنگ رمضان، بیش از ۵۰۰ مرکز ارتباطی و ۱۰۰ سایت مخابراتی هدف حمله قرار گرفت اما ارتباطات کشور پایدار ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر سه شنبه در نشستی با فعالان کسب و کارهای حوزه فاوا و نخبگان این حوزه که در پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد به تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه ارتباطی و اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.
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