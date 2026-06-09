ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای استقبال از زائران خانه خدا اظهار کرد: عملیات بازگشت حجاج اصفهانی از سرزمین وحی از عصر امروز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه کلید خورد و نخستین گروه از زائران با پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۶:۳۰ در باند فرودگاه شهید بهشتی به زمین نشستند.

وی به تأثیر بازگشایی مسیرهای هوایی بر روند بازگشت زائران اشاره کرد و افزود: با توجه به بازگشایی مسیرهای هوایی کشور در شب گذشته و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، هماهنگی‌های فشرده‌ای میان اداره‌کل فرودگاه‌های استان، سازمان حج و زیارت و شرکت‌های هواپیمایی صورت گرفت تا وقایعی در برنامه بازگشت ایجاد نشود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان در خصوص جزئیات آمار زائران تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است ۲۱ کاروان اعزامی از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری طی ۱۲ سورتی پرواز مستقیم از فرودگاه جده به اصفهان منتقل شوند. وی خاطرنشان کرد که تمامی ارگان‌های خدمت‌رسان در فرودگاه اصفهان برای تسهیل در امر ورود و تکریم زائران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

ضیایی همچنین با اشاره به ترافیک پروازی و محدودیت فضای ترمینالی در زمان بازگشت حجاج، خطاب به خانواده‌های زائران گفت: با توجه به فشردگی برنامه پروازها در این بازه زمانی چهار روزه، از تمامی مستقبلین عزیز تقاضا می‌شود جهت حفظ نظم، پیشگیری از ایجاد ازدحام در مسیرهای خروجی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به حجاج، حتی‌الامکان از حضور پر تعداد در محیط فرودگاه خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان و حضور حداقل همراهان در محل فرودگاه، کمک شایانی به روان‌سازی ترافیک و تسریع در فرآیند تحویل بار و خروج زائران از سالن‌های پایانه خواهد کرد.