سیدرضا میرقاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مرحله بازگشت حجاج گلستان در زمره نخستین پروازهای بازگشت حجاج کشور انجام شد و دومین مرحله نیز طی این روزها در حال انجام است.
وی افزود: از مجموع دو هزار و ۵۵۰ زائر گلستانی اعزامشده به سرزمین وحی، تاکنون حدود هزار و ۸۵۰ نفر به کشور بازگشتهاند و حدود ۷۰۰ نفر دیگر در قالب چهار کاروان باقیمانده، طی پروازهای برنامهریزیشده به استان بازخواهند گشت.
مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به جایگاه استان در اعزام زائران حج تمتع گفت: گلستان امسال با اعزام دو هزار و ۵۵۰ زائر در قالب ۲۰ کاروان، سومین استان کشور از نظر تعداد اعزامکنندگان حج تمتع بوده است.
وی همچنین از میزبانی فرودگاه گرگان برای بازگشت زائران استان مازندران خبر داد و افزود: از عصر امروز پنجشنبه نخستین پرواز حجاج مازندرانی از طریق ایستگاه پروازی گرگان انجام میشود و طی سه روز آینده، پنج پرواز با ظرفیت حدود هزار و ۲۸۰ نفر، زائران این استان را به کشور منتقل خواهد کرد.
میرقاسمپور در بخش دیگری از سخنان خود به روند ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ اشاره کرد و گفت: با هماهنگی سازمان حج و زیارت، فرآیند جدیدی برای ثبتنام متقاضیان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، تأیید سلامت جسمی زائران پیش از ثبتنام نهایی الزامی خواهد بود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته برخی متقاضیان پس از ثبتنام، شرکت در کلاسهای آموزشی و طی مراحل مختلف، در معاینات پزشکی نهایی رد صلاحیت میشدند که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه، موجب بروز مشکلات روحی و خانوادگی برای آنان میشد.
مدیر حج و زیارت گلستان تأکید کرد: اجرای این سازوکار جدید موجب میشود متقاضیان پیش از ورود به مراحل ثبتنام و آموزش، از شرایط جسمی لازم برای تشرف به حج تمتع اطمینان حاصل کنند و فرآیند اعزام با برنامهریزی دقیقتر و رضایتمندی بیشتری همراه باشد.
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