اذعان تل آویو به زخمی شدن ۴۸ نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان طی ۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طی ۵ روز گذشته ۴۸ افسر و نظامی در نبردهای جنوب لبنان مجروح شدند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد که از آغاز مارس گذشته در پی درگیری دوباره در لبنان، ۳۰ افسر و نظامی کشته و هزار و ۲۹۱ نفر دیگر مجروح شدند.
بر اساس این گزارش، حال ۷۵ نظامی و افسر زخمی، وخیم و سطح جراحت ۱۴۶ نفر دیگر نیز متوسط است.
با وجود برقراری آتشبس، رژیم صهیونیستی همواره با ادامه حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان در نقض مداوم آتشبس، خانهها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
حزبالله لبنان نیز با آتش پرحجم موشکی و پهپادی به نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و تلفات سنگینی را به رژیم متجاوز اسرائیل تحمیل کرده است.
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