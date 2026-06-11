زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر انفجار بمب در لبنان زخمی شد.

رسانه عبری «حدشوت بزمان» در این خصوص گزارش داد: در حادثه‌ای دیگر نیز ۲ نفر بر اثر انفجار بمب زخمی شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

گفتنی است که ارتش رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر با نقض آتش بس، حملات گسترده ای را به جنوب لبنان انجام داده و تعدادی از مردم مظلوم این کشور را شهید و یا زخمی کرده است؛ تجاوزی آشکار که با پاسخ های کوبنده و تلافی جویانه حزب الله لبنان مواجه شده است.