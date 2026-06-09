به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، قاسم حدادیفر، سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان ایران درباره روند انتخاب خود به عنوان سرمربی جدید تیم ملی جوانان، اظهار داشت: مدتی قبل در جلسه با علی تارقلیزاده، رئیس کمیته فنی برنامههای خود را ارائه کرده و این برنامهها نیز در کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون مورد تأیید قرار گرفت. از حسن نظر ریاست، اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال و کمیته فنی تشکر میکنم که این مسئولیت را به من سپردند. امیدوارم من و همکارانم با عملکردی خوب بتوانیم پاسخ شایستهای به این اعتماد بدهیم. البته باید بگویم با توجه به اینکه کمتر از ۳ ماه تا آغاز مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا زمان باقی مانده است، امیدوارم شرایط لازم برای اجرای برنامههای مدنظر ما فراهم شود تا بتوانیم تیم را در بهترین وضعیت ممکن راهی این رقابتها کنیم.
وی درباره روند انتخاب بازیکنان گفت: در روزهای اخیر من و همکارانم تمام تلاش خود را برای انتخاب بهترین نفرات و تشکیل تیم به کار گرفتهایم. نکته مهم این است که در حال حاضر ۶۰ بازیکنی که برای اردوهای انتخابی دعوت شدهاند، همان نفراتی هستند که در فهرست آقای حسین عبدی حضور داشتند. این بازیکنان بیش از سه ماه است که تمرینات منظمی نداشتهاند و به همین دلیل باید هرچه سریعتر ارزیابی دقیقتری از وضعیت آنها داشته باشیم تا بهترین نفرات را انتخاب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ادامه داد: البته درهای تیم همچنان به روی هر بازیکن مستعد، باکیفیت و بااخلاق باز است. اگر به این نتیجه برسیم که بازیکنی خارج از این فهرستها میتواند به تیم کمک کند، بدون تردید از او نیز دعوت خواهیم کرد. ملاک ما شایستگی، کیفیت فنی و شخصیت بازیکنان است.
حدادیفر درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی جوانان عنوان کرد: مهمترین معضل ما در حال حاضر زمان است. برنامههای خود را به کمیته فنی ارائه کردهام و امیدوارم فدراسیون فوتبال نیز پشتیبانی لازم را برای اجرای آنها انجام دهد تا بتوانیم گام مهمی در مسیر دستیابی به اهدافمان برداریم.
او تاکید کرد: البته به خوبی درک میکنم که تیم ملی بزرگسالان اکنون در اولویت فدراسیون قرار دارد و از صمیم قلب برای موفقیت این تیم در جام جهانی آرزوی توفیق دارم. خودم تجربه حضور در جام جهانی را داشتهام و میدانم تیم ملی در چه شرایطی راهی یکی از بزرگترین تورنمنتهای فوتبال دنیا میشود و باید از بهترین امکانات و حمایتها برخوردار باشد. با این حال از سایر بخشهای فدراسیون که کمتر درگیر تیم ملی بزرگسالان هستند، درخواست دارم حمایت ویژهای از تیم ملی جوانان داشته باشند.
سرمربی تیم ملی جوانان در خصوص قرعه ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا گفت: به جرات میتوانم بگویم ایران در سختترین گروه مرحله مقدماتی قرار گرفته است. بسیاری از بازیکنان کره شمالی همان نفراتی هستند که در رده نوجوانان تا مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کردند و تیم بسیار باکیفیتی در اختیار دارند. از سوی دیگر ویتنام در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در فوتبال پایه داشته و فلسطین نیز از بازیکنان دو رگه متعددی بهره میبرد. بدون شک مسابقات بسیار دشوار و فشردهای پیشرو خواهیم داشت و همین مسئله اهمیت آمادهسازی مناسب را دوچندان میکند. بازیهای ما در ویتنام برگزار میشود و باید از همین حالا به شکلی اردوها را برنامهریزی کنیم که بازیکنان در زمان حضور در این مسابقات تطبیق خوبی با آب و هوای ویتنام داشته باشند.
وی اضافه کرد: امیدوارم حمایت لازم از برنامههای مدنظر ما صورت بگیرد و همه اهالی فوتبال کشور نیز این تیم را متعلق به خود و یک تیم ملی بدانند. بازیکنان این تیم میتوانند آینده فوتبال ایران را تشکیل دهند و نیازمند حمایت و دلگرمی هستند. هدف ما گام به گام پیش رفتن است. در حال حاضر تمرکزمان روی ساختن تیمی قدرتمند، منظم و باشخصیت برای موفقیت در مرحله مقدماتی قرار دارد و در صورت صعود به مرحله نهایی، زمان بیشتری خواهیم داشت تا برنامههای خود را برای حضور موفق در جام ملتهای آسیا در چین اجرایی کنیم.
حدادیفر که خودش یکی از چهرههای خوش اخلاق فوتبال ایران محسوب میشود، در پایان با تاکید بر اهمیت مسائل اخلاقی در تیم ملی جوانان اظهار داشت: این جوانان سرمایههای فوتبال کشور هستند و به همین دلیل مسائل اخلاقی برای من اهمیت ویژهای دارد. بازیکنان باید از همین اردوهای ابتدایی یاد بگیرند که در کنار مسائل فنی، اخلاق حرفهای نیز در اولویت قرار دارد. نظم، انضباط و تحصیلات برای من بسیار مهم است و دوست دارم بازیکنان تیم ملی علاوه بر پیشرفت فوتبالی، به انسانهایی باشخصیت و مسئولیتپذیر تبدیل شوند. معتقدم توجه به این مسائل در نهایت شانس موفقیت تیم را افزایش میدهد و همه بازیکنان باید نگاه ویژهای به آن داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: درست است که نتیجهگیری در رده سنی جوانان اهمیت زیادی دارد، اما نگاه ما تنها به نتایج کوتاهمدت محدود نمیشود. تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بازیکنان در این رده سنی با اصول فوتبال روز دنیا آشنا شوند و آنها را به شکل مناسب و خوبی فرا بگیرند.
سرمربی تیم ملی جوانان تصریح کرد: بازیکنی که قرار است در آینده در رده بزرگسالان و در سطح بینالمللی مطابق استانداردهای روز فوتبال جهان بازی کند، باید از سنین پایه با این اصول آموزش ببیند و در چنین فضایی رشد کند. به همین دلیل با وجود محدودیت زمانی موجود، تلاش میکنیم علاوه بر کسب نتایج مطلوب، زمینه رشد فنی و شخصیتی این بازیکنان را نیز فراهم کنیم تا در آینده بتوانند سرمایههای ارزشمندی برای فوتبال ملی ایران باشند.
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