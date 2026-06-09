به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، ویژه‌برنامه فرهنگی و هنری «میدان هنر» (رزمایش چشمه) به مناسبت گرامیداشت صدمین روز حضور حماسی و پرشور مردم در خیابان‌ها، در مرکز استان لرستان برگزار شد.

این رویداد بزرگ که با هدف تبیین دستاوردهای حضور مردمی و خلق آثار هنری زنده طراحی شده است، در شهر خرم‌آباد به میزبانی خیابان چهارباغ واقع در منطقه گلدشت شرقی برگزار شد.

مشارکت ارشاد و بسیج هنرمندان در برگزاری رویداد

این برنامه به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، سازمان بسیج هنرمندان استان و با مشارکت و همکاری جمعی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان تدارک دیده شده است.

«میدان هنر» امشب ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ الی ۲۴ میزبان عموم شهروندان، اهالی هنر و رسانه خواهد بود.

در این بازه زمانی، هنرمندان برجسته استان در رشته‌های مختلف به خلق اثر و اجرای برنامه‌های فرهنگی خواهند پرداخت.

پیوند هنر و حماسه مردمی در بیش از ۴۰۰ نقطه کشور

این رویداد، جلوه‌هایی از پیوند هنر و حماسه مردمی را در بیش از ۴۰۰ نقطه از کشور، از جمله مرکز لرستان، به نمایش می‌گذارد.

هم‌اکنون افتتاحیه رزمایش «میدان هنر» در خیابان چهارباغ خرم‌آباد، در صد و یکمین حضور پرشور خیابانی مردم برپا شده است.

شهروندان هنردوست لرستانی می‌توانند با حضور در این رویداد، شاهد خلق آثار هنری فاخر و برنامه‌های متنوع فرهنگی باشند.