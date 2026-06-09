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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

بقایی: عملیات پرچم دروغین، زمینه‌ساز فروش سامانه جدید به کویت بود

بقایی: عملیات پرچم دروغین، زمینه‌ساز فروش سامانه جدید به کویت بود

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به فروش سامانه ضد پهپادی توسط آمریکا به کویت، گفت: «عملیات پرچم دروغین» زمینه‌ساز این معامله بوده و از آن برای توجیه فروش تجهیزات پدافندی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویر خبر منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت، نوشت: «تکه‌های جورچین خیلی سریع، در جای خود قرار گرفت!

وی افزود: ابتدا طی یک عملیات پرچم دروغین، با استفاده از پهپاد کپی‌شده «لوکاس» به فرودگاه کویت حمله کردند و سپس از آن بهانه‌ای ساختند برای اینکه پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» را برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران، بفروشند!

بقایی در پایان با کنایه به آمریکایی‌ها خاطرنشان کرد: عجب معامله سودآوری!

کد مطلب 6855464

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