به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویر خبر منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت، نوشت: «تکه‌های جورچین خیلی سریع، در جای خود قرار گرفت!

وی افزود: ابتدا طی یک عملیات پرچم دروغین، با استفاده از پهپاد کپی‌شده «لوکاس» به فرودگاه کویت حمله کردند و سپس از آن بهانه‌ای ساختند برای اینکه پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» را برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران، بفروشند!

بقایی در پایان با کنایه به آمریکایی‌ها خاطرنشان کرد: عجب معامله سودآوری!