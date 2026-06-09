سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی و اجرای عملیات ضروری بهسازی و مرمت جاده‌ای، محور تونل سیمان سپاهان در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ خردادماه) با محدودیت کامل تردد روبرو خواهد بود.

وی با اشاره به بازه زمانی این انسداد افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این مسیر در روزهای یاد شده از ساعت ۶ صبح الی ۱۷ بعدازظهر مسدود است و عملیات عمرانی با نظارت تیم‌های فنی انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر برای تردد ایمن شهروندان آماده‌سازی شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با عوامل پلیس راه و راهداران، به مسیرهای جایگزین اشاره کرد و گفت: رانندگان عزیز و مسافرانی که قصد تردد در این مسیر را دارند، می‌توانند برای رسیدن به مقاصد خود از مسیرهای جایگزین شامل «آزادراه ذوب‌آهن»، «محور پیربکران» و همچنین «آزادراه شهید کاظمی» (در مسیر فولادشهر به سمت مبارکه) استفاده کنند.

سرهنگ میرزایی خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان درخواست می‌شود ضمن مدیریت زمان سفر خود، پیش از حرکت از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس و راهداری از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و در زمان تردد از مسیرهای جایگزین، با صبر و حوصله و رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی حرکت کنند.