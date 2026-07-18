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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۲

بازگشایی تونل شهید میرزایی بندرعباس در مراحل پایانی قرار دارد

بازگشایی تونل شهید میرزایی بندرعباس در مراحل پایانی قرار دارد

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به حمله دشمن آمریکایی به تونل شهید میرزایی بندرعباس گفت: بازگشایی این تونل در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از آغاز عملیات بازگشایی تونل شهید میرزایی خبر داد و اظهار کرد: این مسیر پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه تیم‌های فنی و راهداری، به‌طور کامل در حال پاک‌سازی و آماده سازی برای تردد ایمن است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، راهداری و سایر نهادهای مسئول از نخستین لحظات حادثه در محل حضور یافته‌اند و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی، ایجاد مسیرهای جایگزین و بازگشایی راه‌ها با سرعت در حال انجام است.

معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد: از مردم شریف استان تقاضا می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای اعلام‌شده، به‌ویژه محدوده تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور و محور سه‌راه میناب به سمت رودان، خودداری کرده و در صورت ضرورت، از مسیرهای جایگزین که متعاقباً اعلام خواهد شد، استفاده کنند.

کد مطلب 6890975

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