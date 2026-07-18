بازگشایی تونل شهید میرزایی بندرعباس در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از آغاز عملیات بازگشایی تونل شهید میرزایی خبر داد و اظهار کرد: این مسیر پس از ساعتها تلاش بیوقفه تیمهای فنی و راهداری، بهطور کامل در حال پاکسازی و آماده سازی برای تردد ایمن است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، راهداری و سایر نهادهای مسئول از نخستین لحظات حادثه در محل حضور یافتهاند و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی، ایجاد مسیرهای جایگزین و بازگشایی راهها با سرعت در حال انجام است.
معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد: از مردم شریف استان تقاضا میشود تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای اعلامشده، بهویژه محدوده تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور و محور سهراه میناب به سمت رودان، خودداری کرده و در صورت ضرورت، از مسیرهای جایگزین که متعاقباً اعلام خواهد شد، استفاده کنند.
نظر شما