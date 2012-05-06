  1. جامعه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

مطالبات مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی تسویه شد

مطالبات مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی تسویه شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 7000 میلیارد ریال از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت شده است، گفت: با این پرداخت‌ها کلیه مطالبات مراکز درمانی خصوصی تسویه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع‌نژاد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با پرداخت 7000 میلیارد ریال از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی از جمله داروخانه‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، آزمایشگاه‌ها، مراکز پاراکلینیک و سایر مراکز طرف قرارداد، بدهی این صندوق به مراکز درمانی خصوصی به طور کامل تسویه شده است.

وی افزود: در راستای افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با پرداخت 920 میلیارد ریال به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز آغاز گردیده و تا پایان هفته آینده مطالبات بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی نیز تسویه می‌شود.

زارع‌نژاد گفت: صندوق تأمین‌اجتماعی در رابطه با مطالبات داروخانه‌ها نه تنها نسبت به اسنادی که رسیدگی شده و تأیید گردیده بدهی ندارد، بلکه داروخانه‌های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) حدود هفت‌هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دارویی صندوق تأمین‌اجتماعی بدهکار می‌باشند، بنابراین صندوق تأمین‌اجتماعی کشور در این رابطه درحال‌حاضر نه تنها بدهی ندارد، بلکه طلبکار نیز محسوب می‌شود.
 

کد مطلب 1594903

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