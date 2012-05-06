به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارعنژاد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با پرداخت 7000 میلیارد ریال از سوی صندوق تأمیناجتماعی به مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی از جمله داروخانهها، پزشکان، دندانپزشکان، آزمایشگاهها، مراکز پاراکلینیک و سایر مراکز طرف قرارداد، بدهی این صندوق به مراکز درمانی خصوصی به طور کامل تسویه شده است.
وی افزود: در راستای افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیمهشدگان تأمیناجتماعی با پرداخت 920 میلیارد ریال به دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز آغاز گردیده و تا پایان هفته آینده مطالبات بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی نیز تسویه میشود.
زارعنژاد گفت: صندوق تأمیناجتماعی در رابطه با مطالبات داروخانهها نه تنها نسبت به اسنادی که رسیدگی شده و تأیید گردیده بدهی ندارد، بلکه داروخانههای کشور (اعم از دولتی و خصوصی) حدود هفتهزار میلیارد ریال به شرکتهای دارویی صندوق تأمیناجتماعی بدهکار میباشند، بنابراین صندوق تأمیناجتماعی کشور در این رابطه درحالحاضر نه تنها بدهی ندارد، بلکه طلبکار نیز محسوب میشود.
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