https://mehrnews.com/x3chjb ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6855549 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ تجمع مردم یاسوج در صد و یکمین شب یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و یکمین شب از شب های حماسه و مقاومت برگزار شد. دریافت 50 MB کد مطلب 6855549 کپی شد مطالب مرتبط پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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