https://mehrnews.com/x3chk3 ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6855591 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ شور کرمانشاهیان در اجتماع شبانه و تجدید بیعت با رهبر انقلاب کرمانشاه- مردم کرمانشاه بار دیگر با حضور گسترده در اجتماع شبانه با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6855591 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت با رهبر انقلاب کرمانشاه
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