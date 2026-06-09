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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

شور کرمانشاهیان در اجتماع شبانه و تجدید بیعت با رهبر انقلاب

شور کرمانشاهیان در اجتماع شبانه و تجدید بیعت با رهبر انقلاب

کرمانشاه- مردم کرمانشاه بار دیگر با حضور گسترده در اجتماع شبانه با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

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کد مطلب 6855591

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