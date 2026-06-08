برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جریان‌سازی تجمعات انقلابی و خودجوش مذهبی در غرب کشور، صدمین موج از اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب (دوشنبه هجدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۵) در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط ستادهای مردمی، این آیین معنوی و حماسی راس ساعت ۲۱ امشب آغاز می‌شود تا بار دیگر مرزداران غیور و مؤمن دیار کرمانشاه، میثاق پایدار خود را با آرمان‌های جبهه جهانی مقاومت و ولایت به نمایش بگذارند.

مکان تجمع و مسیر حرکت عزاداران و شیفتگان اهل‌بیت (ع) در موج ۱۰۰ این تشکل خودجوش، در منطقه کارمندان کرمانشاه و از محدوده میدان اول (جوان) به سمت مسجد بقیة‌الله (عج) تعیین شده است.

این اجتماعات مستمر که به عنوان نمادی عینی از بصیرت و ایستادگی آحاد مردم در برابر توطئه‌های استکباری شکل گرفته است، امشب نیز با حضور پرشور جوانان و خانواده‌های معظم شهدا، طنین‌انداز روحیه استکبارستیزی در جامعه خواهد بود.

ستاد برگزاری این رویداد مردمی با دعوت از عموم شهروندان برای پیوستن به این صف واحد حماسی خاطرنشان کرده است: حضور منسجم مردم در این مبادی، همواره سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان بوده و امید به آینده روشن ایران اسلامی را جاری می‌سازد.