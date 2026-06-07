https://mehrnews.com/x3cgpD ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6853366 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی در شامگاه یکشنبه برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6853366 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اعلام زمان و مکان اجتماعات نحن منتقمون کرمانشاه در دهه اول ماه محرم برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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