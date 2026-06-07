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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی در شامگاه یکشنبه برگزار شد.

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کد مطلب 6853366

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