https://mehrnews.com/x3cgR7 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6854468 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6854468 کپی شد مطالب مرتبط صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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