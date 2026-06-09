به گزارش خبرنگار مهر، صد و یکمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه سهشنبه ۱۹ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر پارک مردم تا چهارراه امیرکبیر را طی خواهند کرد.
برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری اجتماع را تجدید میثاق با آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران، قدردانی از مجاهدتها و ایثارگریهای نیروهای مسلح و اعلام حمایت از مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عنوان کردهاند.
اجتماع «نحن منتقمون» در شب های اخیر به صورت مستمر و هفتگی در کرمانشاه برگزار شده و به بستری برای حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای فرهنگی، انقلابی و حماسی تبدیل شده است.
پیشبینی میشود در این اجتماع نیز جمع زیادی از خانوادهها، جوانان و فعالان فرهنگی و اجتماعی حضور یافته و بار دیگر بر پایبندی خود به ارزشهای انقلاب اسلامی و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کنند.
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