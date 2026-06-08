صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: صدمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» کرمانشاه، امشب (دوشنبه هجدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آیین حماسی، معنوی و پرشور به پاس فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های حافظان وطن، مزین به نام و یاد شهدای سرافراز و مظلوم مدافع امنیت استان کرمانشاه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اسامی این شهدای والامقام گفت: در این آیین باشکوه یاد شهیدان مرتضی رضایی، احمد وهابی، محمد رسول نصرتی و کیهان اله وردی گرامی داشته می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی در ادامه تصریح کرد: همچنین آحاد مردم قدرشناس و ولایت‌مدار کرمانشاه امشب میزبان معنوی شهیدان موسی گرشاسبی، سید کرمعلی موسوی، بابک فارسیان و غلامرضا حسینی خواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این اجتماعات تجدید میثاقی پایداری با راه سرخ شهدا است؛ لذا از عموم مردم شریف، جوانان غیور و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌شود تا با حضور خود، پویایی راه این کبوتران خونین‌بال را طنین‌انداز کنند.