افتتاح طرح آبرسانی روستای کوتنا قائمشهر در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در دیدار با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای کوتنا از افتتاح قریبالوقوع پروژه آبرسانی این روستا خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در دهه فجر سال گذشته کلنگزنی شده و اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
برارزاده افزود: در قالب این طرح، یک باب مخزن ذخیره آب شرب با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب احداث، سه هزار متر خط انتقال و شبکه توزیع اجرا، یک حلقه چاه تجهیز و طرح برقرسانی به تأسیسات آبرسانی انجام شده است و با تکمیل این طرح، پایداری تأمین آب شرب ۱۲۰۰ خانوار روستای کوتنا به شکل قابل توجهی ارتقا مییابد.
مدیرعامل آبفای مازندران تصریح کرد: این طرح پس از تکمیل با عنوان تأسیسات آبرسانی شهید فلاحپور کوتنا نامگذاری شده و همزمان با هفته دولت سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
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