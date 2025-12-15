برارزاده: طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد به مراحل پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در بازدید از عملیات جابجایی خط پمپاژ ۳۰۰ مجتمع خزرآباد اظهار داشت: با اتمام این اقدام، طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد به مرحله پایانی خود نزدیک شد و به زودی این روستاها از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: در اجرای این طرح بزرگ، نهادهایی همچون بسیج، شورای اسلامی روستاها و دهیاران در کنار همکاران آبفا تلاش کردند تا خدمات بهینه و شایسته‌ای به مردم منطقه ارائه شود.

مدیرعامل آبفا مازندران ادامه داد: برای تکمیل پروژه، ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه، ۷ مخزن ذخیره و ۵ ایستگاه پمپاژ به همراه طرح‌های برق متعدد در این ایستگاه‌ها اجرا شده است و تا ساعاتی دیگر خط پمپاژ ۳۰۰ به مجتمع آکند و سپس به حمیدآباد متصل خواهد شد و تانکرهای سیار آبرسان نیز تا برقراری جریان کامل آب در منطقه مستقر هستند.

برارزاده در پایان از همراهی و بردباری مردم خزرآباد در اجرای این طرح قدردانی کرد.