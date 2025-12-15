  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

برارزاده: طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد به مراحل پایانی رسید

برارزاده: طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد به مراحل پایانی رسید

ساری - مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران از نزدیک شدن طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد شهرستان ساری به ایستگاه پایانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در بازدید از عملیات جابجایی خط پمپاژ ۳۰۰ مجتمع خزرآباد اظهار داشت: با اتمام این اقدام، طرح آبرسانی به ۹۵ روستای مجتمع خزرآباد به مرحله پایانی خود نزدیک شد و به زودی این روستاها از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: در اجرای این طرح بزرگ، نهادهایی همچون بسیج، شورای اسلامی روستاها و دهیاران در کنار همکاران آبفا تلاش کردند تا خدمات بهینه و شایسته‌ای به مردم منطقه ارائه شود.

مدیرعامل آبفا مازندران ادامه داد: برای تکمیل پروژه، ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه، ۷ مخزن ذخیره و ۵ ایستگاه پمپاژ به همراه طرح‌های برق متعدد در این ایستگاه‌ها اجرا شده است و تا ساعاتی دیگر خط پمپاژ ۳۰۰ به مجتمع آکند و سپس به حمیدآباد متصل خواهد شد و تانکرهای سیار آبرسان نیز تا برقراری جریان کامل آب در منطقه مستقر هستند.

برارزاده در پایان از همراهی و بردباری مردم خزرآباد در اجرای این طرح قدردانی کرد.

کد خبر 6690544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها