ایثار مردم لامرد برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید کوشکی شامگاه سهشنبه در اجتماع مردم شهرستان لامرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان، بهویژه شهدای عملیات رمضان، گفت: لامرد در دوران دفاع مقدس با ایثار مردم و حضور رزمندگان خود، حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد.
وی با اشاره به نقش خیرین لامردی در پشتیبانی از جبههها افزود: مردم این شهرستان در کنار جانفشانی جوانان خود، با حمایتهای مالی و معنوی از رزمندگان، سهمی ارزشمند در دفاع مقدس داشتند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همچنین با اشاره به بمباران مناطق مسکونی لامرد در دوران جنگ تحمیلی، این رویداد را نشانه دشمنی و جنایت دشمنان ملت ایران دانست و تأکید کرد: ایستادگی مردم و رزمندگان موجب ناکامی توطئههای دشمن علیه کشور شد.
سردار کوشکی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز با اقتدار در برابر استکبار جهانی ایستاده است، بر اهمیت حضور مردم در صحنه، جهاد تبیین و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.
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