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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۹

اجرای ۳۰۰ مجلس تعزیه طی دهه اول محرم در لامرد فارس

اجرای ۳۰۰ مجلس تعزیه طی دهه اول محرم در لامرد فارس

لامرد-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد از اجرای بیش از ۳۰۰ مجلس تعزیه میدانی همزمان با دهه اول محرم دراین شهرستان خبر داد و گفت:لامرد به یکی از کانون‌های اصلی تعزیه‌خوانی تبدیل شده است.

سیده زکیه سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های فرهنگی ایام محرم در شهرستان لامرد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، ۲۳ هیئت تعزیه‌خوانی در بخش‌های مرکزی، اشکنان، علامرودشت و خیرگو، با اجرای بیش از ۳۰۰ مجلس تعزیه میدانی، به بازخوانی واقعه کربلا می‌پردازند.

وی با اشاره به پراکندگی گروه‌های نمایشی در سطح شهرستان افزود: از مجموع ۲۳ گروه فعال، ۱۶ گروه در بخش مرکزی، ۴ گروه در بخش اشکنان، ۲ گروه در بخش علامرودشت و یک گروه در بخش خیرگو، وظیفه بازنمایی حماسه حسینی را بر عهده دارند.

استمرار آیین‌های سنتی با قدمت ۳۰۰ ساله

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد با بیان اینکه پیشینه برگزاری تعزیه در این منطقه به سه قرن می‌رسد، تصریح کرد: آیین‌های سنتی در لامرد با «تعزیه پسر فروش» در یک روز مانده به محرم آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مجالس تعزیه این شهرستان به صورت منظم و روزشمار، به نام شخصیت‌های بزرگ کربلا نام‌گذاری شده است که از مجلس حضرت مسلم بن عقیل (ع) آغاز و در ظهر عاشورا با تعزیه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اوج خود می‌رسد.

سجادی افزود: طبق جدول زمان‌بندی، ترتیب مجالس به این شرح است: روز اول مسلم بن عقیل(ع)، طفلان مسلم، مدینه الوداع، ورود به کربلا (سر راه گرفتن حُر)، شهادت حُر ابن یزید ریاحی و وهب، طفلان زینب(س)، قاسم بن الحسن(ع)، حضرت قمربنی هاشم(ع)، حضرت علی‌اکبر (ع) و در نهایت مجلس اباعبدالله الحسین (ع) در ظهر روز عاشورا.

استقبال پرشور مردمی از آیین‌های آیینی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در حفظ این میراث معنوی گفت: استقبال چشمگیر مردم فهیم و ولایت‌مدار لامرد از مجالس تعزیه‌خوانی، نشان‌دهنده عمق پیوند ناگسستنی این جامعه با آموزه‌های دینی و حماسه حسینی است.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در راستای صیانت از این هنر آیینی و تسهیل در اجرای گروه‌های نمایشی، به پشتوانه ظرفیتهای حمایتی هنرمندان ولایت مدار هنر آیینی تعزیه و مسولین محترم تعزیه یا تعزیه داران تا این رویداد عظیم فرهنگی با کیفیت هرچه بیشتر برگزار شود.

کد مطلب 6861588

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