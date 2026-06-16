اجرای ۳۰۰ مجلس تعزیه طی دهه اول محرم در لامرد فارس

سیده زکیه سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامههای فرهنگی ایام محرم در شهرستان لامرد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرمالحرام، ۲۳ هیئت تعزیهخوانی در بخشهای مرکزی، اشکنان، علامرودشت و خیرگو، با اجرای بیش از ۳۰۰ مجلس تعزیه میدانی، به بازخوانی واقعه کربلا میپردازند.
وی با اشاره به پراکندگی گروههای نمایشی در سطح شهرستان افزود: از مجموع ۲۳ گروه فعال، ۱۶ گروه در بخش مرکزی، ۴ گروه در بخش اشکنان، ۲ گروه در بخش علامرودشت و یک گروه در بخش خیرگو، وظیفه بازنمایی حماسه حسینی را بر عهده دارند.
استمرار آیینهای سنتی با قدمت ۳۰۰ ساله
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد با بیان اینکه پیشینه برگزاری تعزیه در این منطقه به سه قرن میرسد، تصریح کرد: آیینهای سنتی در لامرد با «تعزیه پسر فروش» در یک روز مانده به محرم آغاز میشود.
وی ادامه داد: مجالس تعزیه این شهرستان به صورت منظم و روزشمار، به نام شخصیتهای بزرگ کربلا نامگذاری شده است که از مجلس حضرت مسلم بن عقیل (ع) آغاز و در ظهر عاشورا با تعزیه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اوج خود میرسد.
سجادی افزود: طبق جدول زمانبندی، ترتیب مجالس به این شرح است: روز اول مسلم بن عقیل(ع)، طفلان مسلم، مدینه الوداع، ورود به کربلا (سر راه گرفتن حُر)، شهادت حُر ابن یزید ریاحی و وهب، طفلان زینب(س)، قاسم بن الحسن(ع)، حضرت قمربنی هاشم(ع)، حضرت علیاکبر (ع) و در نهایت مجلس اباعبدالله الحسین (ع) در ظهر روز عاشورا.
استقبال پرشور مردمی از آیینهای آیینی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش بیبدیل مشارکتهای مردمی در حفظ این میراث معنوی گفت: استقبال چشمگیر مردم فهیم و ولایتمدار لامرد از مجالس تعزیهخوانی، نشاندهنده عمق پیوند ناگسستنی این جامعه با آموزههای دینی و حماسه حسینی است.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در راستای صیانت از این هنر آیینی و تسهیل در اجرای گروههای نمایشی، به پشتوانه ظرفیتهای حمایتی هنرمندان ولایت مدار هنر آیینی تعزیه و مسولین محترم تعزیه یا تعزیه داران تا این رویداد عظیم فرهنگی با کیفیت هرچه بیشتر برگزار شود.
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