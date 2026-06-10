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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵

آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه در خمین

آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه در خمین

خمین- در این ویدئو آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6855621

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