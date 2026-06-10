https://mehrnews.com/x3chkF ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵ کد مطلب 6855621 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵ آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه در خمین خمین- در این ویدئو آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6855621 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم دیار آفتاب در خیابان ایران با شمارش ۱۰۱ آغاز شد حماسه آفرینی مردم خمین در ایستگاه صدم قرار عاشقی صدمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن تداوم حضور مردم مینودشت در میدان؛ شبهای همبستگی همچنان ادامه دارد صد و یکمین شب حضور مردم کردکوی؛ روایت ماندگار همدلی و ایستادگی صد و یکمین شب اجتماع مردمی در رامیان؛ حضوری که متوقف نمیشود برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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