https://mehrnews.com/x3chNr ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6856737 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6856737 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب به ایستگاه صد و دوم رسید حماسه حضور مردم محلات در صد و یکمین شب مقاومت آغاز یکصد و یکمین صفحه تجمعات شبانه در خمین یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانیها در دفاع و پشتیبانی از وطن برچسبها تجمع مردمی اراک رهبر معظم انقلاب اسلامی
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