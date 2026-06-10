https://mehrnews.com/x3chkR ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵ کد مطلب 6855631 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵ حماسه حضور مردم محلات در صد و یکمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو حماسه حضور مردم محلات در صد و یکمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6855631 کپی شد مطالب مرتبط پیام حضور مردم دیار آفتاب در تجمعات شبانه و حمایت از جبهه مقاومت حضور حماسی مردم دیار آفتاب در خیابان ایران با شمارش ۱۰۱ آغاز شد حماسه آفرینی مردم خمین در ایستگاه صدم قرار عاشقی تداوم حضور مردم مینودشت در میدان؛ شبهای همبستگی همچنان ادامه دارد صد و یکمین شب حضور مردم کردکوی؛ روایت ماندگار همدلی و ایستادگی میدانداری مردم آزادشهر در حمایت از آرمانهای انقلاب صد و یکمین شب اجتماع مردمی در رامیان؛ حضوری که متوقف نمیشود برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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