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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۲

حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب به ایستگاه صد و دوم رسید

حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب به ایستگاه صد و دوم رسید

محلات- در این ویدئو حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب را در شب صد و دوم ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6856767

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