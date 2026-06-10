https://mehrnews.com/x3chP3 ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6856767 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۲ حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب به ایستگاه صد و دوم رسید محلات- در این ویدئو حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب را در شب صد و دوم ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6856767 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد حماسه حضور مردم محلات در صد و یکمین شب مقاومت برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی محلات
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