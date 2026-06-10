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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰

صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانی‌ها در دفاع و پشتیبانی از وطن

صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانی‌ها در دفاع و پشتیبانی از وطن

دلیجان- در این ویدئو صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانی‌ها در دفاع و پشتیبانی از وطن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6856762

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