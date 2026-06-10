https://mehrnews.com/x3chNW ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6856762 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۰ صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانیها در دفاع و پشتیبانی از وطن دلیجان- در این ویدئو صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانیها در دفاع و پشتیبانی از وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6856762 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه حماسه حضور مردم محلات در صد و یکمین شب مقاومت میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد برچسبها دلیجان رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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