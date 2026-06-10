به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان زنجان نماهنگ «صبح روز سهشنبه» را با محوریت واقعه بمباران حسینیه اعظم زنجان تولید کرد. این نماهنگ بر اساس نوحهها و اشعاری ساخته شده است که در سالهای گذشته در دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان خوانده شدهاند.
شعر این اثر را ناصر دوستی، شاعر آیینی استان، سروده و سید حمید کرمانی کارگردانی آن را بر عهده داشته است. تهیهکنندگی این نماهنگ نیز توسط حوزه هنری استان زنجان انجام شده است.
«صبح روز سهشنبه» با نگاهی به یکی از رخدادهای ماندگار در حافظه جمعی مردم زنجان، به بازخوانی جایگاه حسینیه اعظم در فرهنگ و باورهای مذهبی این شهر میپردازد.
حسینیه اعظم زنجان برای مردم این دیار تنها یک مکان مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اعتقادی زنجانیها به شمار میرود؛ مکانی که سالهاست با آیینهای مذهبی، ارادت به اهلبیت(ع) و حضور گسترده مردم پیوند خورده و جایگاهی ویژه در میان شهروندان دارد.
در این نماهنگ تلاش شده است تا با بهرهگیری از ظرفیت شعر، تصویر و موسیقی، بخشی از این پیوند عمیق و ماندگار و نیز یادمان یک روز تأثیرگذار در تاریخ معاصر زنجان در قالبی هنری روایت شود. گفتنی است آیین اکران نماهنگ «صبح روز سهشنبه» روز پنجشنبه ساعت ۱۱ در سینما بهمن زنجان برگزار خواهد شد.
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