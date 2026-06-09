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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

عراقچی: نیروهای مسلح ایران با هرگونه نقض حریم کشورمان مقابله می‌کنند

عراقچی: نیروهای مسلح ایران با هرگونه نقض حریم کشورمان مقابله می‌کنند

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی گفت: نیروهای مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

وی افزود: نیروهای مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

عراقچی تصریح کرد: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه به‌سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.

وی افزود: برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیروهای خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.

کد مطلب 6855540

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