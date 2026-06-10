حمله به مخازن آب جنایت علیه غیر نظامیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در یکی از صفحات شخصی خود در فضای مجازی نوشت: جامعه جهانی مقابل حملات عامدانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای شهری و مدنی ایران سکوت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: حمله به مخازن آب و تأسیسات خدماتی علاوه بر آنکه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بینالمللی است، جنایت علیه غیرنظامیان است که با هدف مختل کردن زندگی آنها در آستانه فصل گرما انجام میشود.
سفیر ایران در روسیه گفت: وحشیگری کنونی، در تاریخ بیسابقه است، مغولها هم در حمله به شهرها، به منابع آبی آسیب نمیزدند.
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