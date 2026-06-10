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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

حمله به مخازن آب جنایت علیه غیر نظامیان است

حمله به مخازن آب جنایت علیه غیر نظامیان است

سفیر ایران در روسیه گفت: ‏جامعه جهانی مقابل حملات عامدانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های شهری و مدنی ایران سکوت نخواهد کرد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در یکی از صفحات شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‏جامعه جهانی مقابل حملات عامدانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های شهری و مدنی ایران سکوت نخواهد کرد.‌

وی ادامه داد: ‏حمله به مخازن آب و تأسیسات خدماتی علاوه بر آنکه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی است، جنایت علیه غیرنظامیان است که با هدف مختل کردن زندگی آنها در آستانه فصل گرما انجام می‌شود.

سفیر ایران در روسیه گفت: ‏وحشیگری کنونی، در تاریخ بی‌سابقه است، مغول‌ها هم در حمله به شهرها، به منابع آبی آسیب نمی‌زدند.

کد مطلب 6856366
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
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      دشمن خونخوار و وحشی در اولین روز جنگ اخیر مدارس را موشکباران کرد . هر روز جنگ چهل روزه جنایت جنگی بود . هر کاری از این دشمن خونخوار بر می آید
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
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      جواب دشمن زدن برج ترامپ نیروگاه دیمونا و .... آست

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