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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۶

رسانه‌های عربی: سپاه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به آتش کشید

رسانه‌های عربی: سپاه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به آتش کشید

منابع محلی بامداد چهارشنبه از پاسخ قاطع سپاه پاسداران ایران به تجاوز دشمن آمریکایی و به آتش کشیدن پایگاه های این کشور در بحرین و اردن و فعال شدن آژیرهای خطر در این کشورها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی گفتند که بامداد چهارشنبه آژیرهای هشدار در بحرین، در پی حمله هوایی به این کشور فعال شد.

بر اساس این گزارش‌، موشک‌ها وارد آسمان بحرین شده و سامانه‌های پدافندی نیز برای رهگیری آنها فعال شدند.

رسانه‌های عربی گزارش دادند که پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

همچنین به گفته منابع یاد شده، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجارهای متعدد در بحرین همچنان ادامه دارد.

همزمان منابع محلی گزارش دادند که انفجارهایی کویت را لرزاند اما آژیرهای هشدار فعال نشدند.

ستاد کل ارتش کویت نیز مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال درگیری با اهداف هوایی (ایران) هستند.

گفته می‌شود پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی در منطقه «الجهراء» در کویت هدف حمله قرار گرفته است.

دقایقی بعد رسانه‌های عربی نوشتند که موشک‌های شلیک‌شده توسط ایران، پایگاه‌های «الازرق» و «موفق السلطی» محل استقرار نظامیان آمریکا در اردن را که نقطه شروع اصلی برای نیروی هوایی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، هدف قرار دادند.

رسانه ها از شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در منطقه صخیر «که شامل پایگاه هوایی عیسی می‌شود» در بحرین خبر دادند.

گفته می شود که هدف حملات اخیر ایران به بحرین، پایگاه هوایی عیسی بوده است.

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایران دست‌کم چهار موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن شلیک کرده است.

به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قرار دادن ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارتهای دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

سپاه همچنین از حمله پهپادی به پایگاه علی السالم در کویت خبر داد و بر آمادگی خود برای پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن تاکید کرد.

کد مطلب 6855700

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      11 9
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      حمله به پایگاهها وایجاد ناامنی در منطقه با چند موشک چندمزیت اصلی دارد ،هزینه زا بودن ساخت مجدد وخروج تدریجی آمریکا ،فرارسرمایه گذران وگردشگران،پیوستن اعراب به ایران،نرسیدن هدایای دلاری نفت به آمریکا ورسیدن آن به ایران، افزایش قیمت انرژی ,پرداخت آسان هزینه ترددازتنگه، پایان سایردرگیری درمنطقه،
      • اکبر IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
        4 3
        هزاران درود بر شرفت عالی بود
    • ناشناس IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      6 1
      پاسخ
      ماشاالله سپاه قهرمان
    • رهی رحیمی IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      6 2
      پاسخ
      احسنت به شرفتان رزمندگان شجاع و پیروز. با توسل به ائمه‌ اطهار سلام الله اجمعین و حمایت ما مردم با اقتدار به پیش بروید که به فرموده رهبر شهیدمان رسیدن به قله نزدیک است. انشالله
    • هموطن IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      4 2
      پاسخ
      درود بر نیروهای مسلح سلحشور حافظ وطن بزنید این ها رو تا برای همیشه از منطقه متواری شوند پاینده ایران و ایرانی نابود باد صهیونیسم جهانی و اربابانش
    • جانباز جنگ IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 1
      پاسخ
      درود برشرفتان نیروهای مخلص وسلحشور حافظ وطن از این به بعد صهیونیست ها و اربابانش باید به خلیج خوک ها بروند وطن فروشان نظری ندارند ؟
    • مهدی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      5 2
      پاسخ
      پاره پاره کردن تک تک پایگاه هاومنافع آمریکاومتحدانش تازه شروع شده واکنون روزهای خوش دشمنان ایرانه تاعزاداریشون خیلی مونده منتظرباشیدباشگفتانه های ایران عزیزمون
    • یعقوب IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 3
      پاسخ
      خداپشت وپناه سپاه قهرمان باشه درودخدابرآن ها انشاالله منافق های داخلی هم نیست ونابودشوند

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