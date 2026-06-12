اعتراض و ادعای جدید کویت علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، طبق ادعای سازمان هواپیمایی کشوری کویت، حمله ایران به رادار فرودگاه بین المللی کویت (که در واکنش به حملات آمریکا انجام شده بود)، خسارت‌های مالی به تأسیسات راداری و تجهیزات مدیریت ترافیک هوایی وارد کرد و برای مدتی کوتاه موجب توقف جزئی پروازها شد و به زخمی شدن چند نفر منجر شد.

کویت نیز به‌صورت احتیاطی حریم هوایی خود را برای بیش از دو ساعت بست.

سپاه پاسداران ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهدافی در سراسر خاک خود، بامداد پنجشنبه به کویت و بحرین حمله کرد.

این حملات در راستای حمله به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا درخاورمیانه در واکنش به تجاوز غیرقانونی این کشور به ایران صورت می گیرد.



