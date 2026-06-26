وال استریت ژورنال فاش کرد: احتمال خروج پایگاه های آمریکا از منطقه 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در تحلیلی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه با نظامیان آمریکایی فاش کرده که حملات موشکی و پهپادی ایران که از پدافند هوایی آمریکا عبور کردند، خسارات جدی به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده‌اند.

این روزنامه با اعلام اینکه خسارات موجود تا این لحظه به طور علنی توسط وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) تأیید نشده است، افزود که مقر فرماندهی و حداقل ۱۲ ساختمان دیگر، به همراه دو ایستگاه ارتباطات ماهواره‌ای در این پایگاه، به شدت آسیب دیده‌اند.

بازنگری در استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آگاه آمریکایی گزارش داد که خسارات گسترده به تنها پایگاه دریایی آمریکا در خاورمیانه، به همراه حملاتی که حداقل ۲۰ پایگاه آمریکایی در سراسر منطقه از جمله تأسیسات نظامی و دیپلماتیک را هدف قرار داد، آمریکا را وادار به ارزیابی مجدد حضور خود در منطقه کرده است.

این مقامات اظهار داشتند که ارتش آمریکا در حال حاضر در حال بررسی راهکارهایی برای بازسازی پایگاه در بحرین، امکان کاهش حضور خود در کویت و عربستان سعودی، و همچنین انتقال برخی از پایگاه‌ها یا وظایف آنها به غرب است تا دور از دسترس موشک‌ها و پهپادهای ایرانی باشند.

این منابع اعلام کردند که ارتش آمریکا ممکن است اقدامات جدیدی در مورد پایگاه‌های آسیب‌دیده خود در خاورمیانه را اتخاذ کند که از جمله آنها خودداری از بازسازی تأسیسات آمریکایی مورد اصابت در حملات ایران، انتقال مراکز فرماندهی و کنترل به زیر زمین و گسترش دامنه استقرار توانمندی های نظامی در سراسر منطقه است.

این روزنامه در گزارش خود تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آوریل گذشته به ارائه‌ دهندگان تصاویر ماهواره‌ای فشار آورد تا دسترسی به تصاویری که میزان تخریب در پایگاه‌های آمریکایی و سایر مناطق هدف قرار گرفته در جنگ را نشان می‌دهد، محدود کنند. این امر باعث می‌شد که تشکیل یک تصویر کامل و شفاف از دامنه خسارات آمریکا در این حملات دشوار شود.

به نوشته وال استریت، پنتاگون در مورد هزینه‌های خسارات آمریکایی ناشی از جنگ با ایران، از افشای صریح خسارات آمریکا در حملات ایران خودداری می‌کند که این امر باعث نارضایتی قانونگذاران در کنگره شده است.

وال استریت ژورنال در تلاش مستقل برای تخمین هزینه ساخت ساختمان‌های مشابه با قیمت‌های امروز بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و فیلم‌های منتشر شده در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی ساختمان‌های آسیب‌دیده در پایگاه بحرین وارد شده است. بر اساس تحلیل این روزنامه، هزینه ساخت پایگاه آژانس امنیت ملی در بحرین حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. با این حال، این برآوردها تنها به هزینه‌های ساخت و ساز محدود می‌شود و هزینه‌های اضافی که ممکن است از این عملیات ناشی شود، مانند کارهای آواربرداری و تقویت سازه را در نظر نمی‌گیرد.